पापा की आंख और जबड़ा निकालना पड़ा, बेटी ने सीएम से कहा- इंजेक्शन दिलवा दो

Asked for help on social media: ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता के लिए बेटी ने मांगी मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद से मदद...।