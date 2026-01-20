ग्वालियर व्यापार मेले में पहले दिन ऑटोमोबाइल की धूम

आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मेले के पहले दिन कुल 543 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। इनमें 412 चारपहिया और शेष दोपहिया वाहन शामिल हैं। बड़ी संख्या में ग्राहक पहले से बुकिंग कराकर रखे हुए थे, जो टैक्स छूट लागू होते ही डिलीवरी लेने मेला परिसर पहुंचे।