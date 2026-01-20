ग्वालियर व्यापार मेले में पहले दिन ऑटोमोबाइल की धूम

गाड़ी की चाबी आरटीओ विक्रमजीत सिंह कांग ने सौंपकर बिक्री का शुभारंभ किया।
ग्वालियर. माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए शानदार रही। रोड टैक्स में छूट मिलते ही पहले ही दिन वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। खास बात यह रही कि इस बार दोपहिया वाहनों के मुकाबले चारपहिया वाहनों की बिक्री ज्यादा रही।
आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मेले के पहले दिन कुल 543 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। इनमें 412 चारपहिया और शेष दोपहिया वाहन शामिल हैं। बड़ी संख्या में ग्राहक पहले से बुकिंग कराकर रखे हुए थे, जो टैक्स छूट लागू होते ही डिलीवरी लेने मेला परिसर पहुंचे।
रोड टैक्स छूट के बाद पहली गाड़ी की बिक्री स्कॉर्पियो एस-11 के रूप में दर्ज हुई। वाहन बबलू लाखन सिंह ने खरीदा। गाड़ी की चाबी आरटीओ विक्रमजीत सिंह कांग ने सौंपकर बिक्री का शुभारंभ किया।
दोपहर 4 बजे से टैक्स छूट की औपचारिक शुरुआत के बाद मेला परिसर में ग्राहकों की भीड़ तेजी से बढ़ी। शाम होते-होते अधिकांश ऑटोमोबाइल स्टॉलों पर पूछताछ और बुकिंग का दौर शुरू हो गया, जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहा।
मेले के अस्थायी आरटीओ कार्यालय में भी दिनभर वाहनों की एंट्री और रजिस्ट्रेशन को लेकर भारी भीड़ रही। कर्मचारियों को देर रात तक बिक्री और पंजीयन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ीं।
व्यापारियों का कहना है कि रोड टैक्स में छूट से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री और बढ़ने की पूरी संभावना है। पहले दिन की मजबूत शुरुआत ने मेले में नए बिक्री रिकॉर्ड की उम्मीद जगा दी है।
