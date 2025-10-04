खराब सॉफ्ट ड्रिंक से बिगड़ी तबीयत, आयोग ने कंपनी पर 4 हजार का हर्जाना लगाया

ग्वालियर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने माजा मैंगो सॉफ्ट ड्रिंक मामले में कंपनी को दोषी मानते हुए उपभोक्ता को 4,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1,000 रुपए मुकदमे का खर्च 45 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। तय समय में राशि न देने पर कंपनी पर 6त्न वार्षिक ब्याज भी लगेगा।