30 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित, कलेक्टर का आदेश

SchoolHoliday प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
School Holiday: कड़ाके की ठंड व शीत लहर को ध्यान में रखकर जिले के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में 30 दिसंबर को बच्चों के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह आदेश अत्यधिक ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा एवं आवागमन को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। यह आदेश ग्वालियर जिले में संचालित एमपी बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय व शासन से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिस्बर से लगातार पांच दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य में शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह 4 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इससे पहले हर स्कूल में दो दिन टेस्ट लिए जाने हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक यह 29 और 30 दिसंबर को लिए जाने हैं। यह मिडिल कक्षा के लिए हैं। कक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होना है। 5 जनवरी से 10वीं-12वीं प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी। दरअसल राज्य सरकार की ओर से क्रिसमस की छुट्टियों को आगे बढ़ाते हुए इसे शीतकालीन अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।
वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) अगले साल यानी 2026 में होने वाली कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने SCERT और NCERT करिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट-वाइज टाइमटेबल तैयार किया है। बता दें कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा करीब 10 दिन तक चलेगी। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वह इस खबर में सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।
