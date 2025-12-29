29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

30 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित, कलेक्टर का आदेश

School Holiday: जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 29, 2025

School Holiday

SchoolHoliday प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

School Holiday: कड़ाके की ठंड व शीत लहर को ध्यान में रखकर जिले के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में 30 दिसंबर को बच्चों के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह आदेश अत्यधिक ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा एवं आवागमन को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। यह आदेश ग्वालियर जिले में संचालित एमपी बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय व शासन से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

5 दिन बंद रहेंगे स्कूल

जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिस्बर से लगातार पांच दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य में शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह 4 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इससे पहले हर स्कूल में दो दिन टेस्ट लिए जाने हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक यह 29 और 30 दिसंबर को लिए जाने हैं। यह मिडिल कक्षा के लिए हैं। कक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होना है। 5 जनवरी से 10वीं-12वीं प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी। दरअसल राज्य सरकार की ओर से क्रिसमस की छुट्टियों को आगे बढ़ाते हुए इसे शीतकालीन अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।

शेड्यूल हो गया जारी

वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) अगले साल यानी 2026 में होने वाली कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने SCERT और NCERT करिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट-वाइज टाइमटेबल तैयार किया है। बता दें कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा करीब 10 दिन तक चलेगी। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वह इस खबर में सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 04:49 pm

Published on:

29 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 30 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित, कलेक्टर का आदेश

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

झंासी मंडल का दूसरा बड़ा स्टेशन ग्वालियर

ग्वालियर

एसआइआर का असर: 44 दिन न नामांतरण हुए, न जांचें, अब अमला मुक्त हुआ

राजस्व प्रकरणों की पेडेंसी सबसे ज्यादा बढ़ गई
ग्वालियर

गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा

nagar nigam gaushala
ग्वालियर

‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

MP News Additional SP Video Viral
ग्वालियर

एमपी में सस्पेंडेड डिप्टी कलेक्टर से सजा कम कराने के नाम पर 3 लाख की ठगी

deputy collector arvind singh
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.