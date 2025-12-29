एसआइआर का असर: 44 दिन न नामांतरण हुए, न जांचें, अब अमला मुक्त हुआ

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 44 दिन चला। इस कार्य में राजस्व अधिकतर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। इस कारण राजस्व के काम थम हो गए। नामांतरण की फाइलें तहसील व पटवारियों के बीच फंसी रही और शिकायतों की जांच भी नहीं हुई। इससे राजस्व के प्रकरणों की सबसे ज्यादा पेडेंसी बढ़ी है। यदि नामांतरण की स्थिति देखी जाए तो जिले में नामांतरण, बटांकन, सीमांकन के 9 हजार से अधिक प्रकरण लंबित है। अब अमला मुक्त हो चुका है। इसमें राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर ध्यान रहेगा, क्योंकि 44 दिन की पेडेंसी काफी अधिक है।