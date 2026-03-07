7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बिलौआ की खदानों में गोलीबारी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, गिरफ्तारी वारंट किया जारी

बिलौआ में काले पत्थर की खदानों में उपद्रव व गोलीबारी करना संदीप शर्मा को भारी पड़ गया। हत्या के आरोप में 2020 में मिली जमानत को जिला न्यायालय ने निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत में लगी शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। अपराध की पुनरावृत्ति की है। मुरारा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Mar 07, 2026

हत्या के आरोप में 2020 में मिली थी जमानत, शर्त का उल्लंघन किया, मुरार थाने न्यायालय में पेश की रिपोर्ट

हत्या के आरोप में 2020 में मिली थी जमानत, शर्त का उल्लंघन किया, मुरार थाने न्यायालय में पेश की रिपोर्ट

बिलौआ में काले पत्थर की खदानों में उपद्रव व गोलीबारी करना संदीप शर्मा को भारी पड़ गया। हत्या के आरोप में 2020 में मिली जमानत को जिला न्यायालय ने निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत में लगी शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। अपराध की पुनरावृत्ति की है। मुरारा थाना पुलिस ने संदीप शर्मा की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी। पत्रिका ने बिलौआ की खदानों में चली गोली व पत्थर की लूट की खबरों को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद पुलिस व प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने खनिज व राजस्व विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए बिलौआ भेजा था। इन खदानों में भारी गड़बड़ी मिली थी और दबंगई दिखाकर पत्थर खनन किया जा रहा था।

मुरार पुलिस ने इन तथ्यों को रखा न्यायालय के सामने

दरअसल मुरार थाना पुलिस ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 28 सितंबर 2017 को गंगा सिंह भदौरिया की रिपोर्ट पर संदीप शर्मा, राजेश शर्मा, सोनू शर्मा के दो अन्य साथी विरुद्ध धारा 302 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। इस केस के गिरफ्तार आरोपी संदीप शर्मा को हाईकोर्ट ने 26 जून 2020 को सशर्त जमानत दी थी। हाईकोर्ट शर्त लगाई थी कि ट्रायल के दौरान कोई अपराध कारित नहीं करेंगे। पुलिस ने इस मामले में जांच कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया था। वर्तमान में जिला न्यायालय में विचारण चल रहा है। 2 फरवरी 2026 को बिलौआ थाने में संदीप शर्मा, आसू शर्मा, गौरव शर्मा, रोशन शर्मा के खिलाफ बिलौआ थाने में अपराध दर्ज हुआ है। जिसकी विवेचना चल रही है। संदीप शर्मा ने विचारण लंबित रहते हुए अपराध की पुनरावृत्ति की है। आरोपी ने जमानता की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन किया है। मुरार पुलिस ने बिलौआ थाने में दर्ज अपराध को आधार बनाते हुए जमानत निरस्त करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने पुलिस व आरोपी का पक्ष सुनने के बाद संदीप शर्मा की जमानत निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

आरोपी ने हाजिरी माफी चाही, वकील के माध्यम से भेजा आवेदन

मुरार पुलिस का आवेदन आने के बाद आरोपी संदीप शर्मा को नोटिस जारी किया गया, लेकिन संदीप शर्मा अनुपस्थित हो गए। अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी का आवेदन भेजा गया। आवेदन में तर्क दिया कि आरोपी पर सिर्फ अपराध दर्ज किया गया है। कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में पूर्व के किसी अपराध में जमानत निरस्त नहीं की जा सकती है।

- पुलिस की ओर से तर्क दिया कि आरोपी ने जमानत की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन किया है। शर्त में लिखा था कि ट्रायल के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति की तो जमानत स्वत: निरस्त हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बिलौआ की खदानों में गोलीबारी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, गिरफ्तारी वारंट किया जारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले हर साल बनते थे साढ़े छह लाख पौधे, इस बार संकटग्रस्त प्रजातियों पर विशेष फोकस

ग्वालियर

पुलिस ने उड़ाए रंग-गुलाल, अफसरों ने लगाए ठुमके

तीन दिन से होली की ड्यूटी में व्यस्त रही पुलिस ने गुरुवार को पुलिस लाइन में होली उत्सव मनाया।
समाचार

सिंधिया समर्थक मंत्री का गुस्सा, तमतमाते हुए बोले- 'तुम्हारी औकात क्या है', देखें वीडियो

gwalior
ग्वालियर

8 मार्च तक झांसी से निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 17 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Gwalior Delhi Special Train
ग्वालियर

पापा दुबई में फंसे…. 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, वजह ने सबको किया दुखी

commits suicide
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.