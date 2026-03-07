बिलौआ की खदानों में गोलीबारी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, गिरफ्तारी वारंट किया जारी

दरअसल मुरार थाना पुलिस ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 28 सितंबर 2017 को गंगा सिंह भदौरिया की रिपोर्ट पर संदीप शर्मा, राजेश शर्मा, सोनू शर्मा के दो अन्य साथी विरुद्ध धारा 302 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। इस केस के गिरफ्तार आरोपी संदीप शर्मा को हाईकोर्ट ने 26 जून 2020 को सशर्त जमानत दी थी। हाईकोर्ट शर्त लगाई थी कि ट्रायल के दौरान कोई अपराध कारित नहीं करेंगे। पुलिस ने इस मामले में जांच कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया था। वर्तमान में जिला न्यायालय में विचारण चल रहा है। 2 फरवरी 2026 को बिलौआ थाने में संदीप शर्मा, आसू शर्मा, गौरव शर्मा, रोशन शर्मा के खिलाफ बिलौआ थाने में अपराध दर्ज हुआ है। जिसकी विवेचना चल रही है। संदीप शर्मा ने विचारण लंबित रहते हुए अपराध की पुनरावृत्ति की है। आरोपी ने जमानता की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन किया है। मुरार पुलिस ने बिलौआ थाने में दर्ज अपराध को आधार बनाते हुए जमानत निरस्त करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने पुलिस व आरोपी का पक्ष सुनने के बाद संदीप शर्मा की जमानत निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।