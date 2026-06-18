शहनाइयों की गूंज पर भारी बजट का ‘बैंड-बाजा’, 20 फीसदी तक महंगी हुईं शादियां

मसाले, सब्जियां और कुकिंग ऑयल तो पहले ही आग उगल रहे थे, रही-सही कसर कमर्शियल गैस सिलेंडरों ने पूरी कर दी। कैटरर्स खुशी विकास जैन के मुताबिक, जनवरी में जो 19 किलो का सिलेंडर 1919 रुपए का था, वह अब 3338.50 रुपए का हो चुका है। यानी सीधे 1419.50 रुपए की छलांग! एक शादी में औसतन 50 सिलेंडर खपते हैं, जिसका मतलब है अकेले गैस पर 71 हजार रुपए का एक्स्ट्रा झटका। नतीजा? 500 से 1500 रुपए वाली वेज प्लेट में 250 रुपए का इजाफा हो गया है। बजट संभालने के लिए लोगों ने मीनू से शाही शौक घटा दिए हैं, जहां पहले 50 आइटम परोसे जाते थे, वहां अब 25-30 पकवानों से ही काम चलाया जा रहा है।