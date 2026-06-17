बिलख-बिलख कर रोई ‘3 दिन’ की नवजात बच्ची, ग्वालियर के मंदिर में अपनों ने छोड़ा

शहर के रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दिल्ली से गतिमान एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे 60 वर्षीय इंजीनियर राजीव खन्ना ने जीआरपी थाने में 10 लाख रुपये नकद से भरा सूटकेस चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। बड़ी रकम होने के कारण यात्री काफी परेशान थे। शिकायत मिलते ही जीआरपी ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए स्टेशन और थाने के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में यात्री थाने तक खाली हाथ पहुंचते दिखाई दिए, जिससे पुलिस को सूटकेस ट्रेन में छूटने की आशंका हुई। इसके बाद गतिमान एक्सप्रेस में मौजूद जीआरपी स्टाफ को सूचना दी गई। यात्री द्वारा बताई गई सीट और कोच की जानकारी के आधार पर ट्रेन में तलाशी अभियान चलाया गया।