साल का सबसे लंबा दिन होगा 21 जून, छोटी होगी रात, ग्वालियर में 13.43 घंटे चमकेगा सूरज

Gwalior Summer Solstice - कुदरत के कैलेंडर में 21 जून कोई आम तारीख नहीं है। यह वह दिन है, जब आसमान में सूरज सबसे ज्यादा वक्त तक अपनी चमक बिखेरेगा। भारत सहित पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होने जा रही है। इस दिन ग्वालियर में सूरज पूरे 13.43 घंटों तक तपेगा। इसके ठीक विपरीत, 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। डॉ. हुकुमचंद जैन के अनुसार खगोल विज्ञान और भारतीय ज्योतिष, दोनों ही लिहाज से यह घटना बेहद खास है। विज्ञान की भाषा में इसे 'ग्रीष्म अयनांश' (समर सॉल्सटिस) Summer Solstice कहा जाता है।