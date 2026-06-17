5 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों को हटाया, MP में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

Transfer- मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों, अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा कैबिनेट की बैठक में तबादलों की मियाद 16 जून की रात 12 बजे तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद दोपहर से रात 12 बजे तक थोकबंद तबादले हुए। बताया जा रहा है कि करीब 5 हजार सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इससे पहले सोमवार रात भी राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी।