ग्वालियर में फूलबाग से गुरुद्वारा मार्ग 2 महीने रहेगा बंद, घर से निकलने से पहले जाने नया ट्रैफिक प्लान

बता दें कि, शहर के मोती तबेला से संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास तक सड़क की दोनों तरफ अवैध रूप से लगे हाथ ठेले और वाहन रहत हैं। दुकानों द्वारा बाहर फुटपाथ तक टेबल-कुर्सी लगी हुई है। यही कारण है कि, बाजार आने वालों को सड़क पर ही अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं। ऐसे में आमतौर पर यहां आधी सड़क वाहनों से घिर जाती है। अवैध रूप से दुकानों के पास ठेले खड़े होते हैं। कपड़ों के ठेले भी लगते हैं। ये स्थिति हाथी गेट बनी रहती है। यहां संकरा मार्ग है, जिसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। ऐसे में सिर्फ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करना व्यवस्था का हल नहीं है।