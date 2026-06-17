ग्वालियर : एसी कमरों से बाहर निकलें अफसर, कागजों पर नहीं, जमीन पर जाकर देखें आदिवासियों का दर्द

ग्वालियर. हाईकोर्ट ने श्योपुर, गुना और अशोकनगर जिलों में आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाए जाने के मामले में राज्य सरकार और उसकी विशेष जांच टीम (एसआइटी) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसआइटी की स्टेटस रिपोर्ट को केवल एक दिखावा करार दिया और कहा कि अधिकारी सिर्फ एसी कमरों में बैठकर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि जमीन पर कोई वास्तविक सर्वे नहीं किया गया। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि आदिवासी समाज इतना साक्षर नहीं है कि वह ऑनलाइन या सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अगर प्रशासन इस शोषण को रोकने के लिए गंभीर है, तो अफसरों को खुद जमीन पर उतरकर सच्चाई का पता लगाना होगा। कोर्ट की नाराजगी के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अब अफसर एसी कमरों से बाहर निकलेंगे और सीधे ग्राउंड पर जाकर पीड़ित आदिवासियों से मुलाकात कर वास्तविक रिपोर्ट तैयार करेंगे।