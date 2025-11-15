Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

अपनी ही पार्टी के सांसद की कार के सामने लेट गए नाराज भाजपा नेता, ये है वजह

MP News: भाजपा नेता पप्पन यादव अपनी ही पार्टी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गाड़ी के सामने लेट गए।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Nov 15, 2025

BJP leader Pappan Yadav

BJP leader Pappan Yadav viral video

MP News: भाजपा नेता पप्पन यादव अपनी ही पार्टी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गाड़ी के सामने लेट गए। बताया जा रहा है कि पप्पन क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराज थे, और इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद की कार को रास्ते में रोक लिया। हालांकि यह मामला एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जब सांसद कुशवाह आनंद पार्क में विकास कार्यो का भूमिपूजन करने गए थे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

आम जनता परेशान है

जानकारी के अनुसार, पप्पन ने सांसद से कहा, पार्क में टॉयलेट बनाया है, लेकिन उसमें ताला लगा है और उपयोग नहीं हो रहा है। आमजनता परेशान है। सांसद ने कहा, ताला लगा है तो निगम अधिकारियों से शिकायत करो, यदि तुम नहीं बोल पा रहे है तो मैं बोल दूंगा। जब सांसद जाने लगे तो पप्पन उनकी गाड़ी के आगे लेट गए।

सांसद नहीं सुलझाएंगे तो कौन करेगा

हालांकि उपस्थित लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा, जनता के मामले है, सांसद नहीं सुलझाएंगे तो कौन करेगा। सांसद ने कहा, प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और जनता से जुड़े सभी काम होंगे।

ये भी पढ़ें

5 राज्यों के आदिवासियों को साधेगी BJP, सीएम-राज्यपाल समेत कई दिग्गज होंगे शामिल
जबलपुर
Tribal Pride Day jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अपनी ही पार्टी के सांसद की कार के सामने लेट गए नाराज भाजपा नेता, ये है वजह

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में रेत चोरी सबसे ज्यादा, कार्रवाई कम, इस साल केवल 91 हुए दर्ज

जिले में रेत चोरी सबसे ज्यादा, कार्रवाई कम, इस साल केवल 91 हुए दर्ज
Prime

ग्वालियर में बीजेपी नेता ने सांसद को घेरा, अपशब्द कहते हुए करते रहे बहस

BJP leader abuses MP Bharat Singh Kushwar in Gwalior
ग्वालियर

‘मोदी जी संग नीतीश…RJD फिनिश’, पूर्व गृह मंत्री ने ‘बिहार सीएम’ को लेकर कही बड़ी बात

Dr. Narottam Mishra
ग्वालियर

Delhi Blast: डॉ. शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग… राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

Delhi Blast Demand for hanging Dr. Shaheen Siddiqui
ग्वालियर

हर स्कूल में ई-अटेंडेंस अनिवार्य, आश्रम-छात्रावास होंगे विशेष निगरानी में, महाराज बाड़े के लिए ट्रेफिक प्लान लागू करने के लिए भी कहा

A review meeting was held regarding the implementation of the directives of the Commissioner-Collector Conference, and strict instructions were given to the officials.
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.