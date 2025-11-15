अपनी ही पार्टी के सांसद की कार के सामने लेट गए नाराज भाजपा नेता, ये है वजह

MP News: भाजपा नेता पप्पन यादव अपनी ही पार्टी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गाड़ी के सामने लेट गए। बताया जा रहा है कि पप्पन क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराज थे, और इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद की कार को रास्ते में रोक लिया। हालांकि यह मामला एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जब सांसद कुशवाह आनंद पार्क में विकास कार्यो का भूमिपूजन करने गए थे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।