अपनी ही पार्टी के सांसद की कार के सामने लेट गए नाराज भाजपा नेता, ये है वजह

BJP leader Pappan Yadav viral video
MP News: भाजपा नेता पप्पन यादव अपनी ही पार्टी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गाड़ी के सामने लेट गए। बताया जा रहा है कि पप्पन क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराज थे, और इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद की कार को रास्ते में रोक लिया। हालांकि यह मामला एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जब सांसद कुशवाह आनंद पार्क में विकास कार्यो का भूमिपूजन करने गए थे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, पप्पन ने सांसद से कहा, पार्क में टॉयलेट बनाया है, लेकिन उसमें ताला लगा है और उपयोग नहीं हो रहा है। आमजनता परेशान है। सांसद ने कहा, ताला लगा है तो निगम अधिकारियों से शिकायत करो, यदि तुम नहीं बोल पा रहे है तो मैं बोल दूंगा। जब सांसद जाने लगे तो पप्पन उनकी गाड़ी के आगे लेट गए।
हालांकि उपस्थित लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा, जनता के मामले है, सांसद नहीं सुलझाएंगे तो कौन करेगा। सांसद ने कहा, प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और जनता से जुड़े सभी काम होंगे।
