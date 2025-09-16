ब्लैक स्पॉट घटे, हादसे बढ़े….

क्या कहते हैं अधिकारी ?जिले में छह रास्तों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है और ये सभी रास्ते शहर के बाहर के हैं। हालांकि, शहर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि क्या ट्रैफिक पुलिस सही आंकड़े पेश कर रही है या नहीं। यह ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिस शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाए और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके।अजीत सिंह चौहान, यातायात डीएसपीफैक्ट फाइल:- यह रास्ते भी खतरनाक एक्सीडेंटकरियावटी भितरवार - 5- मुरार चितौरा रोड, बिजौली- 7पनिहार टोल प्लाजा 4- जलालपुर तिराहा 3बेला की वाबड़ी गिरवाई 3- बिरलानगर हजीरा 4लक्ष्मणगढ महाराजपुरा 4---------हाइवे को मात दे रही शहर की सडक़ेंथाना एक्सीडेंट घायल मौतमहाराजपुरा 2 2 राहगीर7 गाय 7 की मौतगोला का मंदिर 3 4 1विश्वविद्यालय 4 4 -बहोडापुर 3 1 आरक्षक को बोनट पर टांगाथाटीपुर 2 - 1 बछड़े की मौतमुरार 3 2 -हजीरा 2 1 -पड़ाव 2 2 नाबालिग ने आरक्षक को बोनट पर लटकाया -हाइवे और देहात के रास्तों का ब्यौराथाना एक्सीडेंट घायल मौतपुरानी छावनी 2 2 -सिरोल 2 2 1घाटीगांव 3 2 -पनिहार 5 2 17 गाय की मौतपिछोर 1 1 -गिरवाई 1 1 -डबरा 3 2 -हस्तिनापुर 1 1 -भितरवार 1 1 1