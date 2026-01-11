न टमाटर का स्वाद, न मिर्च का तीखापन… आप जो सॉस खा रहे, वह है चावल और स्टार्च का घोल

ग्वालियर. चाउमीन, बर्गर और पेटीज के साथ जिस चटपटे लाल-हरे सॉस का आप स्वाद ले रहे हैं, वह सब्जी नहीं बल्कि सड़ा हुआ आटे का घोल है। शहर के काफी फास्ट फूड ठेलों और रेस्टोरेंट्स में परोसा जाने वाला सॉस असल में चावल के आटे और स्टार्च पाउडर का मिश्रण है। इसमें सब्जियों का पल्प (गूदा) एक प्रतिशत भी नहीं होता। स्वाद और रंग के लिए इसमें घातक सिंथेटिक रंग और एसेंस (खुशबू) मिलाए जा रहे हैं। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की हालिया छापामार कार्रवाई में ये काला सच सामने आया है। कायदे से टमाटर सॉस को टमाटर और कद्दू के पल्प से बनाया जाना चाहिए, जबकि ग्रीन चिली सॉस में हरी मिर्च का बेस होना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में खर्च अधिक आता है और मशीनों की जरूरत पड़ती है। ग्वालियर की कुछ फैक्ट्रियों ने इसका शॉर्टकट ढूंढ लिया है। वे चावल के मांड (आटे) और सस्ते स्टार्च पाउडर को गाढ़ा कर उसमें लाल-हरा रंग मिला देती हैं। यही नकली सॉस बोतलों और कैन में भरकर शहर के हजारों फास्ट फूड ठेलों पर सप्लाई किया जा रहा है।