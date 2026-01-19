सरयू जल से होगा ब्रह्म बसंतोत्सव, 23 जनवरी को वरिष्ठ ब्राह्मण होंगे सम्मानित

महासमिति के प्रधान कार्यालय ऊंट पुल, जिंसी नाले पर आयोजित कोर कमेटी की बैठक
ग्वालियर, सकल ब्राह्मण महासमिति द्वारा आयोजित 17वें निशुल्क ब्राह्मण युवक-युवती परिचय सम्मेलन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 21 जनवरी निर्धारित की गई है। अब तक फार्म जमा नहीं करने वाले आवेदकों को अंतिम अवसर दिया गया है।
यह जानकारी महासमिति के प्रधान कार्यालय ऊंट पुल, जिंसी नाले पर आयोजित कोर कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता संस्थापक डॉ. जयवीर भारद्वाज ने की। मुख्य अतिथि आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के संरक्षक रमेशचंद्र मिश्रा रहे।
भगवान श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की सरयू नदी से लाया गया पावन जल 21 जनवरी को दोपहर 3 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन हेतु प्रधान कार्यालय में रखा जाएगा। इस जल का उपयोग 23 जनवरी को होने वाले ब्रह्म बसंतोत्सव में किया जाएगा।
ब्रह्म बसंतोत्सव का आयोजन 23 जनवरी को दोपहर 2 बजे सनातन धर्म मंदिर, ग्वालियर में होगा। इस अवसर पर भगवान श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर विशेष आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ ब्राह्मणों—शिक्षा, कर्मकांड, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन, विज्ञान, सुरक्षा सेवाओं से जुड़े सेवानिवृत्त एवं विदेश में रह रहे ब्राह्मणों के माता-पिता को भगवान श्रीराम सेवक सम्मान प्रदान किया जाएगा।1 फरवरी को पत्रिका विमोचन
परिचय सम्मेलन की पत्रिका के आवरण का विमोचन 1 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स भवन, अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास किया जाएगा।
डॉ. जयवीर भारद्वाज ने बताया कि परिचय सम्मेलन में सनाढ्य, भार्गव, कान्यकुब्ज, आदि गौड़, जिझोतिया, महाराष्ट्रीयन, सारस्वत, सरयूपारी, पंजाबी व सिंधी ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य युवक-युवतियां निशुल्क भाग ले सकेंगे। साथ ही अक्षय तृतीया पर निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग