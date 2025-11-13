पशु-पक्षियों को सर्दी से बचाने लगाए बल्ब, डाइट भी बदली

ग्वालियर. बढ़ती सर्दी को देखते हुए गांधी प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों की सेहत, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाने लगी है। जिनमें उनके रहन सहन के स्थान, खान पान में सर्दियों के अनुसार तैयारियां की जा रही हैं। उद्यान में उद्यान प्रभारी गौरव परिहार ने कहा पशु पक्षियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मौसम के अनुसार रहन सहन, खान पान में समय समय पर परिवर्तन किए जाते हैं जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जानवरों को लूसन घास तो पक्षियों को दी जा रही मैथी
जानवरों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उद्यान में उनकी डाइट बदल दी गई है जिसमें गर्माहट प्रदान करने वाली चीजों को शामिल किया गया है। लूसन घास को जानवरों को दी जाने लगी है। पक्षियों को पालक के स्थान पर मैथी दी जाने लगी है जो गर्म होती है और सर्दियों में पक्षियों के लिए फायदेमंद होती है। वहीं बंदरों को चने दिए जा रहे हैं।
घास के पर्दे और गर्माहट के लिए लगाए बल्ब
बढ़ती सर्दी को देखते हुए पिछले एक हफ्ते सभी पक्षियों तोता, मैना, ककाटील, जावा, लववर्ड, अफ्रीकन ग्रे के लिए घास के पर्दे लगा दिए गए हैं। साथ ही खरगोश, सांप के घरों में भी घास के पर्दे की व्यवस्था की जा चुकी है। घास के पर्दे के साथ सभी जानवरों के लिए बल्ब की व्यवस्था भी की जा चुकी है। प्रभारी का कहना है यह व्यवस्थाएं एक सप्ताह से चल रही हैं और लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया सर्दी के बढ़ते ही शेर सहित सभी जानवरों के लिए हीटर की व्यवस्था भी की जाएगी।
