पशु-पक्षियों को सर्दी से बचाने लगाए बल्ब, डाइट भी बदली

बढ़ती सर्दी को देखते हुए पिछले एक हफ्ते सभी पक्षियों तोता, मैना, ककाटील, जावा, लववर्ड, अफ्रीकन ग्रे के लिए घास के पर्दे लगा दिए गए हैं। साथ ही खरगोश, सांप के घरों में भी घास के पर्दे की व्यवस्था की जा चुकी है। घास के पर्दे के साथ सभी जानवरों के लिए बल्ब की व्यवस्था भी की जा चुकी है। प्रभारी का कहना है यह व्यवस्थाएं एक सप्ताह से चल रही हैं और लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया सर्दी के बढ़ते ही शेर सहित सभी जानवरों के लिए हीटर की व्यवस्था भी की जाएगी।