अपने सबसे प्रिय शख्स को क्या बोलती थी अजित पवार के प्लेन की पायलट, केप्टन शांभवी के भावुक पल किए याद

Shambhavi pathak- बारामती में ​विमान हादसे (Baramati Plane Crash) में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का देहांत हो गया। विमान की पायलट कैप्टन शांभवी पाठक की भी दुर्घटना में मौत हो गई। उनका एमपी के ग्वालियर से गहरा जुड़ाव था। शांभवी पाठक का जन्म भी यहीं हुआ था और उनका बचपन भी यहीं बीता। शांभवी, ग्वालियर के बसंत विहार में रहनेवाली अपनी दादी मीरा पाठक से बहुत प्यार करती थीं। अपनी इस प्रिय शख्स को वे Dadda बोलती थीं। दादी भी अपनी प्यारी भतीजी को चीनी कहती थीं। शांभवी की यूं असामयिक मौत पर दादी मीरा पाठक बार बार बिलख उठती हैं।