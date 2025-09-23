Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

जीएसटी पर रही उलझन, बाजारों में दिखा मिला-जुला रुख, ग्राहकों को नहीं मिल रहा फायदा

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी बदलाव का असर सोमवार को ग्वालियर के लोकल बाजारों में मिला-जुला रहा। नवरात्र के पहले दिन बाजार में भीड़ तो रही, लेकिन ग्राहकों

ग्वालियर

Rizwan Khan

Sep 23, 2025

GST news, no Gst, gwalior news, gwalior hindi news, market GST
GST news, no Gst, gwalior news, gwalior hindi news, market GST

ग्वालियर. केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी बदलाव का असर सोमवार को ग्वालियर के लोकल बाजारों में मिला-जुला रहा। नवरात्र के पहले दिन बाजार में भीड़ तो रही, लेकिन ग्राहकों को नई दरों का पूरा लाभ मिलने का इंतजार है। महाराज बाड़ा, हजीरा और लश्कर क्षेत्र के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानों पर ग्राहकों ने खास दिलचस्पी दिखाई। दुकानदारों का कहना था कि वॉङ्क्षशग मशीन, फ्रिज, मोबाइल और एलईडी टीवी जैसी वस्तुओं पर कीमतें कम होने से ग्राहकों की पूछताछ बढ़ गई। वहीं, फुटवियर और कपड़ा व्यापारी नई टैक्स दरें समझाने में उलझे रहे।

ये 5 बातें online shopping करते समय रखें ध्यान, ‘महासेल’ खाली कर देगा खाता

त्योहारी सीजन से जुड़ी उम्मीदें, कीमतों में कमी का इंतजार

ग्राहकों का कहना है कि वे बड़ी खरीदारी फिलहाल टाल रहे हैं ताकि नई दरों का पूरा लाभ ले सकें। उनका मानना है कि त्योहारी सीजन तक कीमतों में और भी कमी दिखाई दे सकती है।

ग्राहकों को कीमतों में कमी का इंतजार

थोक व्यापारियों ने कहा कि ग्राहक अभी ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ जानकारी जुटा रहे हैं। उनका मानना है कि कीमतों में कमी का असर अगले कुछ दिनों में साफ दिखाई देगा। दाल बाजार में चावल का थोक कारोबार करने वाले व्यापारी नीरज दौलतानी ने बताया कि चावल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिक्कतें, मांगे दिशा-निर्देश

स्पोट््र्स का सामान बेचने वाले व्यापारी उत्कर्ष शर्मा ने बताया कि बिङ्क्षलग सॉफ्टवेयर अपडेट करने में दिक्कतें आईं। उन्होंने सरकार से पुराने स्टॉक को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की मांग भी की है।

शिकायत कर सकते हैं

उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है। कंपनियों और व्यापारियों को भी इन घटी हुई दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी अब कम जीएसटी चुकानी होगी। उपभोक्ताओं को माल खरीदते समय बिल अवश्य लेना चाहिए। अगर गलत तरीके से माल बेचा जा रहा हो तो जागरूकता के साथ इनकी शिकायत की जा सकती है।
पंकज शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट

क्या बोले खरीदार

जीएसटी कम करने का कोई खास फर्क दिखाई नहीं दिया है। पहले ही महंगाई इतनी थी अब 50 से 100 रुपए कम करने से क्या फायदा। खरीदारी में खास फर्क दिखाई नहीं दिया।
ङ्क्षपकी उपाध्याय, ग्राहक

जीएसटी कम नहीं हुआ अभी भी दुकानदार अपनी मनमानी कर सामान बेच रहे हैं। यदि सरकार ने पैसे बढ़ाए होते तो तत्काल लागू कर देते, अब कम किए हैं तो बोल रहे हैं नए माल आएगा तक कम होंगे दाम।
भानु प्रताप ङ्क्षसह, ग्राहक

किराने में बहुत कम फायदा है, गारमेंट में तो उल्टा पैसे बढ़ गए हैं। यदि आप बड़े राशि वाला सामान खरीदेंगे तो लाभ होगा, छोटे सामान में कोई राहत नजर नहीं आ रही है।
प्रशांत गुप्ता, ग्राहक

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जीएसटी

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 05:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जीएसटी पर रही उलझन, बाजारों में दिखा मिला-जुला रुख, ग्राहकों को नहीं मिल रहा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.