जीएसटी पर रही उलझन, बाजारों में दिखा मिला-जुला रुख, ग्राहकों को नहीं मिल रहा फायदा

ग्वालियर. केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी बदलाव का असर सोमवार को ग्वालियर के लोकल बाजारों में मिला-जुला रहा। नवरात्र के पहले दिन बाजार में भीड़ तो रही, लेकिन ग्राहकों को नई दरों का पूरा लाभ मिलने का इंतजार है। महाराज बाड़ा, हजीरा और लश्कर क्षेत्र के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानों पर ग्राहकों ने खास दिलचस्पी दिखाई। दुकानदारों का कहना था कि वॉङ्क्षशग मशीन, फ्रिज, मोबाइल और एलईडी टीवी जैसी वस्तुओं पर कीमतें कम होने से ग्राहकों की पूछताछ बढ़ गई। वहीं, फुटवियर और कपड़ा व्यापारी नई टैक्स दरें समझाने में उलझे रहे।