जीएसटी पर रही उलझन, बाजारों में दिखा मिला-जुला रुख, ग्राहकों को नहीं मिल रहा फायदा

ग्वालियर. केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी बदलाव का असर सोमवार को ग्वालियर के लोकल बाजारों में मिला-जुला रहा। नवरात्र के पहले दिन बाजार में भीड़ तो रही, लेकिन ग्राहकों को नई दरों का पूरा लाभ मिलने का इंतजार है। महाराज बाड़ा, हजीरा और लश्कर क्षेत्र के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानों पर ग्राहकों ने खास दिलचस्पी दिखाई। दुकानदारों का कहना था कि वॉङ्क्षशग मशीन, फ्रिज, मोबाइल और एलईडी टीवी जैसी वस्तुओं पर कीमतें कम होने से ग्राहकों की पूछताछ बढ़ गई। वहीं, फुटवियर और कपड़ा व्यापारी नई टैक्स दरें समझाने में उलझे रहे।
ग्राहकों का कहना है कि वे बड़ी खरीदारी फिलहाल टाल रहे हैं ताकि नई दरों का पूरा लाभ ले सकें। उनका मानना है कि त्योहारी सीजन तक कीमतों में और भी कमी दिखाई दे सकती है।
थोक व्यापारियों ने कहा कि ग्राहक अभी ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ जानकारी जुटा रहे हैं। उनका मानना है कि कीमतों में कमी का असर अगले कुछ दिनों में साफ दिखाई देगा। दाल बाजार में चावल का थोक कारोबार करने वाले व्यापारी नीरज दौलतानी ने बताया कि चावल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
स्पोट््र्स का सामान बेचने वाले व्यापारी उत्कर्ष शर्मा ने बताया कि बिङ्क्षलग सॉफ्टवेयर अपडेट करने में दिक्कतें आईं। उन्होंने सरकार से पुराने स्टॉक को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की मांग भी की है।
उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है। कंपनियों और व्यापारियों को भी इन घटी हुई दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी अब कम जीएसटी चुकानी होगी। उपभोक्ताओं को माल खरीदते समय बिल अवश्य लेना चाहिए। अगर गलत तरीके से माल बेचा जा रहा हो तो जागरूकता के साथ इनकी शिकायत की जा सकती है।
पंकज शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट
जीएसटी कम करने का कोई खास फर्क दिखाई नहीं दिया है। पहले ही महंगाई इतनी थी अब 50 से 100 रुपए कम करने से क्या फायदा। खरीदारी में खास फर्क दिखाई नहीं दिया।
ङ्क्षपकी उपाध्याय, ग्राहक
जीएसटी कम नहीं हुआ अभी भी दुकानदार अपनी मनमानी कर सामान बेच रहे हैं। यदि सरकार ने पैसे बढ़ाए होते तो तत्काल लागू कर देते, अब कम किए हैं तो बोल रहे हैं नए माल आएगा तक कम होंगे दाम।
भानु प्रताप ङ्क्षसह, ग्राहक
किराने में बहुत कम फायदा है, गारमेंट में तो उल्टा पैसे बढ़ गए हैं। यदि आप बड़े राशि वाला सामान खरीदेंगे तो लाभ होगा, छोटे सामान में कोई राहत नजर नहीं आ रही है।
प्रशांत गुप्ता, ग्राहक