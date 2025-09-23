ये 5 बातें online shopping करते समय रखें ध्यान, ‘महासेल’ खाली कर देगा खाता

MP News: जीएसटी में राहत के साथ ही त्योहारों की रौनक डबल हो गई है। बाजार भी तैयार है। लोग खरीदारी को उत्सुक हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फ्लिपकार्ट-अमेजन समेत कई कंपनियां अपनी सालाना बड़ी सेल लेकर आई हैं। इनकी आड़ में साइबर ठग भी घात लगाकर बैठे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का खतरा भी बढ़ेगा। लोग ऑफर की तलाश में कस्टमर केयर नंबर तलाशेंगे। ऐसे में साइबर अपराधी भी ऑनलाइन सेल की झूठी मंडी और नामी गिरामी कंपनियों के कस्टमर केयर के नाम पर ठगी की प्लानिंग में रहेंगे।