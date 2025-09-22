Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा

MP News: दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यदि अभिभावक बच्चों में कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों को समय पर पहचान लें तो इलाज की सफलता दर बढ़ जाती है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एम्स भोपाल के कैंसर विशेषज्ञों ने कहा है कि बच्चों में होने वाला कैंसर समय पर पहचान और सही इलाज से 80 से 90 प्रतिशत तक ठीक हो सकता है। यह दावा डॉ. पक्कीरेश रेड्डी और डॉ. अनुराग मोहंती ने बाल कैंसर जागरूकता माह के कार्यक्रम में किया। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यदि अभिभावक बच्चों में कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों को समय पर पहचान लें तो इलाज की सफलता दर बढ़ जाती है। उन्होंने आमजन और डॉक्टरों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

टीमवर्क से मिलता है जीवन

बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा मलिक ने कहा कि कैंसर उपचार में केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और डाइटिशियन की भी अहम भूमिका होती है। डॉ. बर्था रथिनम ने बच्चों के संपूर्ण उपचार की आवश्यकता बताई। डॉ. नरेंद्र चौधरी ने कहा कि बहुविषयक आधुनिक उपचार ही बच्चों को जीवन की नई उम्मीद देता है।

वहीं डॉ. वैशाली वाल्के ने एम्स भोपाल में उपलब्ध आधुनिक जांच सुविधाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अन्य संस्थाओं की मदद से एम्स भोपाल कैंसर पीड़ित बच्चों को ‘‘होम अवे फ्रॉम होम’’ जैसी आवासीय सुविधा, पोषण और अन्य सहायक सेवाएँ भी उपलब्ध करा रहा है।

कैंसर के लक्षण

-बिना वजह वज़न घटना
-अत्यधिक थकान
-शरीर में गांठ या सूजन
-त्वचा में बदलाव
-आंत्र या मूत्राशय की आदतों में बदलाव
-लंबे समय तक खांसी
-असामान्य रक्तस्राव या चोट
-बुखार और रात का पसीना
-मुंह या गले से जुड़े लक्षण

Published on:

22 Sept 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा

