90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा

MP News:एम्स भोपाल के कैंसर विशेषज्ञों ने कहा है कि बच्चों में होने वाला कैंसर समय पर पहचान और सही इलाज से 80 से 90 प्रतिशत तक ठीक हो सकता है। यह दावा डॉ. पक्कीरेश रेड्डी और डॉ. अनुराग मोहंती ने बाल कैंसर जागरूकता माह के कार्यक्रम में किया। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यदि अभिभावक बच्चों में कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों को समय पर पहचान लें तो इलाज की सफलता दर बढ़ जाती है। उन्होंने आमजन और डॉक्टरों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।