डेढ़ साल के बच्चे की आंख में घुस गई ‘चार्जर पिन’, डॉक्टर बने ‘भगवान’

MP News: हरदा के डेढ़ साल के बच्चे की आंख में खेलते समय मोबाइल चार्जर की पिन घुस गई। हालत गंभीर देखते हुए उसे भोपाल रेफर किया गया। शनिवार शाम 7 बजे भोपाल पहुंचे परिजन शहर के तीन बड़े अस्पतालों में भटकते रहे, लेकिन सभी ने इमरजेंसी सर्जरी से इनकार कर दिया और परिजनों से कहा कि डॉक्टर जा चुके हैं और रविवार को छुट्टी रहेगी।