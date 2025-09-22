Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

डेढ़ साल के बच्चे की आंख में घुस गई ‘चार्जर पिन’, डॉक्टर बने ‘भगवान’

MP News: बच्चे की छह घंटे की तैयारी के बाद रविवार सुबह-सुबह सफल सर्जरी कर आंख की रोशनी बचाई गई।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 22, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: हरदा के डेढ़ साल के बच्चे की आंख में खेलते समय मोबाइल चार्जर की पिन घुस गई। हालत गंभीर देखते हुए उसे भोपाल रेफर किया गया। शनिवार शाम 7 बजे भोपाल पहुंचे परिजन शहर के तीन बड़े अस्पतालों में भटकते रहे, लेकिन सभी ने इमरजेंसी सर्जरी से इनकार कर दिया और परिजनों से कहा कि डॉक्टर जा चुके हैं और रविवार को छुट्टी रहेगी।

परिजन 3 से चार घंटे भटकने के बाद हमीदिया अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी विभाग के डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति देखते ही कॉर्निया स्पेशलिस्ट डॉ. भारती आहूजा को सूचना दी। यहां बच्चे की छह घंटे की तैयारी के बाद रविवार सुबह-सुबह सफल सर्जरी कर आंख की रोशनी बचाई गई।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर में बनेंगी ‘सोलर कॉलोनियां’, मिलेगा ज्यादा ‘निर्माण एरिया’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

बच्चों की सुरक्षा के लिए सावधानी

छोटे बच्चों की पहुंच से चार्जर, पिन, कैंची, पेन जैसी नुकीली चीजें दूर रखें। मोबाइल चार्जर हमेशा सॉकेट से निकालकर सुरक्षित जगह रखें। घर पर बच्चों को खेलते समय निगरानी जरूरी है।

इमरजेंसी में क्या करें

आंख में कोई नुकीली चीज घुस जाए तो खुद निकालने की कोशिश न करें। तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें और विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। देरी से इन्फेक्शन और रोशनी जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

ऑपरेशन में देरी से रोशनी जाने का था खतरा

कॉर्निया स्पेशलिस्ट डॉ. भारती आहूजा ने बताया कि बच्चे की जांच में कॉर्नियल टियर की समस्या देखने को मिली थी। इस स्थिति में सर्जरी देर से होने पर इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जो आगे चलकर किसी गंभीर परेशानी का कारण बन सकता था। बच्चा सिर्फ डेढ़ साल का है। ऐसे में उसकी सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ा।

ये भी पढ़ें

‘ज्वेलर्स शॉप’ पर आई महिला ने बुर्के में छिपा लिए ‘जेवर’, फिर अचानक…
उज्जैन
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डेढ़ साल के बच्चे की आंख में घुस गई ‘चार्जर पिन’, डॉक्टर बने ‘भगवान’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.