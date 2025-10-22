साक्ष्यों में विरोधाभाष, तीन दिन देर से भेजे नमूने, कानून का भी पालन नहीं, मामला संदिग्ध होने पर आरोपी दोषमुक्त

विशेष न्यायाधीश (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट), ललित किशोर की अदालत ने बहुचर्चित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन प्रकरण में आरोपी कमल अग्रवाल को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका तथा साक्ष्यों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास रहे। अदालत ने माना कि दवा निरीक्षक द्वारा नमूना लेने और परीक्षण भेजने की प्रक्रिया में आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट भेजने में तीन दिन की देरी हुई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। साथ ही, निरीक्षक द्वारा नमूना लेते समय इंजेक्शन का मूल्य भुगतान न करना भी प्रक्रिया का उल्लंघन था। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब मुख्य गवाहों के बयान परस्पर विरोधी हों और स्वतंत्र गवाह समर्थन न करे, तो अभियोजन की कहानी अविश्वसनीय हो जाती है। अदालत ने कहा कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।