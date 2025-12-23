धांय धांय धांय…की आवाज से हुआ मोहब्बत का अंत, BF बोला- ‘नहीं करूंगा शादी’

Crime News: सोशल मीडिया पर पनपी मोहब्बत का अंत खून-खराबे पर हुआ। इंस्टाग्राम पर चार महीने पहले हुई दोस्ती शादी के वादे तक पहुंची, लेकिन जब युवक दूसरी लड़की से शादी करने लगा लगा तो प्रेमिका ने टोक दिया। गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। वारदात गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की गोवर्धन कॉलोनी में हुई। पड़ोसियों ने आरोपी को तमंचे सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता (26) विधवा है और तीन साल की बेटी के साथ बहन के घर रहती है। बहन के पति का भी निधन हो चुका है।