धांय धांय धांय…की आवाज से हुआ मोहब्बत का अंत, BF बोला- ‘नहीं करूंगा शादी’

Crime News प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Crime News: सोशल मीडिया पर पनपी मोहब्बत का अंत खून-खराबे पर हुआ। इंस्टाग्राम पर चार महीने पहले हुई दोस्ती शादी के वादे तक पहुंची, लेकिन जब युवक दूसरी लड़की से शादी करने लगा लगा तो प्रेमिका ने टोक दिया। गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। वारदात गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की गोवर्धन कॉलोनी में हुई। पड़ोसियों ने आरोपी को तमंचे सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता (26) विधवा है और तीन साल की बेटी के साथ बहन के घर रहती है। बहन के पति का भी निधन हो चुका है।
आरोपी अज्जू उर्फ मोनू जोशी से उसकी इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। इसके बाद मोनू का घर आना-जाना शुरू हो गया। वह शादी का वादा कर पीड़िता को दूसरे शहरों में घुमाने भी ले जाता था। पुलिस के अनुसार मोनू अब चुपके से किसी दूसरी युवती से शादी करने की तैयारी कर रहा था।
देर शाम मोनू को पीड़िता ने घर बुलाया और शादी की बात पर दो टूक चर्चा की। घर पर बहन और दोनों बच्चे मौजूद थे। मोनू ने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया। करीब दो घंटे बातचीत चली, लेकिन मोनू शादी से मुकरता रहा। विवाद बढ़ा तो उसने तमंचा निकाला और पीड़िता के कंधे पर फायर कर दिया।
गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए और मोनू को दबोच लिया। जेएएच ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़िता के कंधे में छर्रे लगे है। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है और खतरा नहीं है। एएसपी अनु बेनीवाल ने कहा, प्रेमी ने ही फायरिंग की है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
