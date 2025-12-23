कुलियों के रेट तय, रेलवे की यात्रियों से अपील- ‘ज्यादा रुपए न दें’

MP News: रेलवे स्टेशनों पर सामान ढोने को लेकर यात्रियों और कुलियों के बीच होने वाली चिकचिक अब खत्म होने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने प्रमुख स्टेशनों पर कुलियों के पारिश्रमिक शुल्क में संशोधन कर नई दरें निर्धारित कर दी है। इससे यात्रियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें मनमाना किराया नहीं देना पड़ेगा।