एजेंसियों पर सिलेंडर खत्म, एक दिन की छुट्टी ने वेटिंग और लंबी की, अब 10 से 12 दिन करना पड़ सकता है इंतजार

अमेरिका-ईरान युद्ध आया गैस संकट बरकरार है। बोटलिंग प्लांट की एक दिन की छुट्टी होने से एजेंसियों पर घरेलू सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया। जो सिलेंडर 7 से 8 दिन में उपभोक्ता के घर पहुंचता था, अब वह 10 से 12 दिन में पहुंचेगा। साथ ही वेटिंग भी लंबी होती जा रही है। करीब 70 हजार लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य शासन ने कमर्शियल सिलेंडर के वितरण की गाइड जारी की है। स्टॉक के हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर का वितरण किया जाएगा।