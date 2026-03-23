सजा-ए-मौत: सलाखों में 4 हत्यारे-दुष्कर्मी; फांसी का फंदा अभी दूर

-कल्ला उर्फ कल्लू राठौर (45), निवासी ग्रेसिम विहार कॉलोनी, ने चार साल पहले हजीरा क्षेत्र में रहने वाली 9 साल की बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर अगवा किया था। रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची की हड्डियों में 14 फ्रैक्चर थे और नाक की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। इस जघन्य अपराध में स्पेशल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। वह पिछले चार साल से जेल में है और हाईकोर्ट में अपील कर चुका है।