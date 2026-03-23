नए फ्लाई ओवर के लिए सीमांकन कार्य पूरा, 2809.43 वर्ग मीटर भूमि पर मिले 174 अतिक्रमण

उपनगर ग्वालियर में हजीरा पुल से मनोरंजनालय तक स्वीकृत हुए नए फ्लाई ओवर के लिए संयुक्त सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। यह सर्वे राजस्व, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम की टीम पटवारी,बीइओ व जेडओ द्वारा किया गया है। सर्वे के बाद सीमांकन की रिपोट भी कलेक्टर,पीडब्लयूडी,राजस्व अधिकारी सहित वरिष्ठ अफसरों को भेज दी गई है। इसमें करीब 2809.43 वर्ग मीटर भूमि पर 174 अतिक्रमण मिले है। जो कि शासकीय अस्पताल की तरफ से हजीरा की ओर 97, हजीरा चौराह से मनोरंजनालय की ओर से होते हुए हॉस्पिटल की ओर 37 और मनोरंजनालय से हजीरा चौराह की ओर से सरकारी हॉस्पिटल की दूसरी ओर पर 40 अतिक्रमण है। यह सर्वे गोसपुरा की जमीन सर्वे नंबर 176,179,180,328,329,330,331 है। अब जल्द ही जिला प्रशासन, नगर निगम व पीडब्ल्यूडी की टीम मिलकर नोटिस देने का कार्य करेगी और उसके बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के बाद ही फ्लाई ओवर का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जबकि एएसआई से पूर्व में ही अनुमति मिलने के बाद इस फ्लाई ओवर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन इस रूट पर दशकों से बने पुराने मकान और दुकानों का अतिक्रमण को हटाना काफी चुनौती पूर्ण बन गया है।