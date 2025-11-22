Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

जनगणना 2027 पर बड़ा अपडेट- 40 प्रतिशत पूरा हुआ सर्वे, भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने लिया जायजा

Census 2027 - जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण का जायजा लेने उप महा रजिस्ट्रार पहुंचे ग्वालियर

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Nov 22, 2025

Deputy Registrar General reviews pre-verification of Census 2027

Deputy Registrar General reviews pre-verification of Census 2027 - फोटो सोर्स-Ai

Census 2027 - देशभर में जनगणना 2027 की तैयारियां चल रहीं हैं। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जनगणना के पूर्व परीक्षण के रूप में एमपी के ग्वालियर में दो वार्डों में सर्वे का काम चल रहा है। शनिवार को भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने इस काम का जायजा लिया। उन्होंने सर्वे की प्रगति जानी और इस काम में आ रही समस्याओं, चुनौतियों की भी जानकारी ली। ग्वालियर में पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 वार्डों में मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। दोनों वार्डों में सर्वे का काम 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण के रूप में किए जा रहे इस सर्वे पर केंद्र की गहरी नजर है। ग्वालियर के अलावा मध्यप्रदेश के रतलाम, सिवनी आदि शहरों में भी मकानों की गणना और सूची बनाने का काम किया जा रहा है।

ग्वालियर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 और 64 में पूर्व परीक्षण कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत दोनों वार्डों में मकानों की गणना कर उनकी सूची बनाई जा रही है। अन्य संबंधित सर्वे भी किया जा रहा है। 10 नवंबर से चालू हुआ ये सर्वे 30 नवंबर तक चलेगा। कुल 92 प्रगणक, 15 पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह फील्ड कार्य कर रहे हैं। प्रगणकों को 10 ब्लॉक दिए गए हैं। वार्ड 5 में 11 पर्यवेक्षक व 62 प्रगणक और वार्ड 64 में 4 पर्यवेक्षक व 30 प्रगणक इस काम में जुटे हैं।

सर्वे शुरु करने के पहले सभी पर्यवेक्षकों और प्रगणकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया था। जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण के के लिए अब सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक वार्ड 5 और 64 में घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। फील्ड वर्क की रोज की रिपोर्ट पेश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों वार्डों में प्रगणकों ने भवनों की जियो टैगिंग पूरी कर ली है। इधर सभी पर्यवेक्षक भी डी-एलएमएस ऐप पर सीमा चिह्नांकन का काम पूरा कर चुके हैं।

प्रोग्रेस देखने भारत सरकार के उप महारजिस्ट्रार धीरज जैन ग्वालियर आए

जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण के इस काम की प्रोग्रेस देखने भारत सरकार के उप महारजिस्ट्रार धीरज जैन ग्वालियर आए।
उन्होंने बताया कि पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्वालियर में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम किया जा रहा है। इसके बाद देशभर में प्रथम चरण का काम 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। जनगणना 2027 का द्वितीय चरण फरवरी 2027 में प्रारंभ किया जाएगा।

40 प्रतिशत पूरा हो चुका सर्वे

ग्वालियर के दोनों वार्डों में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने तय तारीख 30 नवंबर तक जनगणना पूर्व परीक्षण का काम पूरा करने का दावा किया है। ऐप के सहयोग से मकानों की गणनाकर सूची बनाई जा रही है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 20 नवंबर तक 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 05:16 pm

Published on:

22 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जनगणना 2027 पर बड़ा अपडेट- 40 प्रतिशत पूरा हुआ सर्वे, भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने लिया जायजा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में भाजपा नेता और उनके भाई पर जानलेवा हमला

gwalior
ग्वालियर

तानसेन समारोह 2025 में फिर छिड़ेंगे राग, 15 दिसंबर से आगाज, इन्हें मिला सम्मान

Tansen Samaroh 2025
ग्वालियर

9 जिलों से गुजरेगा सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, 16 घंटे में पूरी होगी दूरी

six-lane economic corridor
ग्वालियर

14 दिन शेष: एप का वर्जन बदला, 2003 की पूरी सूची अपलोड नहीं, मतदाता व बीएलओ उलझे

The portal will close on the 4th. If you fail to upload, your name will not appear on the publication list. Unprepared SIRs and frequent changes have increased confusion. Gwalior.
ग्वालियर

ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में हो रही है देरी

ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में हो रही है देरी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.