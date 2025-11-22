जनगणना 2027 पर बड़ा अपडेट- 40 प्रतिशत पूरा हुआ सर्वे, भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने लिया जायजा

Census 2027 - देशभर में जनगणना 2027 की तैयारियां चल रहीं हैं। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जनगणना के पूर्व परीक्षण के रूप में एमपी के ग्वालियर में दो वार्डों में सर्वे का काम चल रहा है। शनिवार को भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने इस काम का जायजा लिया। उन्होंने सर्वे की प्रगति जानी और इस काम में आ रही समस्याओं, चुनौतियों की भी जानकारी ली। ग्वालियर में पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 वार्डों में मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। दोनों वार्डों में सर्वे का काम 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण के रूप में किए जा रहे इस सर्वे पर केंद्र की गहरी नजर है। ग्वालियर के अलावा मध्यप्रदेश के रतलाम, सिवनी आदि शहरों में भी मकानों की गणना और सूची बनाने का काम किया जा रहा है।