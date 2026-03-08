शहर में 7378 सोलर पैनल के बाद भी बढ़ रही बिजली की भूख

ग्वालियर. शहर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने घरों और संस्थानों की छतों पर सोलर पैनल लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली की कुल खपत लगातार बढ़ रही है। पिछले दो वर्षों में शहर में बिजली की मांग करीब 7 प्रतिशत तक बढ़ गई है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक शहर में इस समय 7378 सोलर पैनल स्थापित हैं। इनसे उपभोक्ता अपने स्तर पर बिजली उत्पादन कर रहे हैं और अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में भी भेज रहे हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग और शहर के विस्तार के कारण बिजली की कुल मांग में कमी नहीं आ रही है।