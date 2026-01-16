एमपी के प्रमुख इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की खत्म हो रही लीज, सामने आया बड़ा अपडेट

Captain Roop Singh Cricket Stadium Gwalior - मध्यप्रदेश के एक प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम की लीज खत्म हो रही है। इससे स्टेडियम संचालन पर विवाद छिड़ गया है। मध्यप्रदेश के केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के मामले में यह विवाद हो रहा है जोकि ग्वालियर में स्थित बड़ा क्रिकेट मैदान है। यहां कई इंटरनेशनल मैच आयोजित किए जा चुके हैं। केप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज को लेकर ग्वालियर बीजेपी दो खेमों में बंट गई है। पार्टी के पार्षदों का एक गुट लीज वृद्धि के लिए मांग कर रहा है तो दूसरा खेमा वृद्धि नहीं करने के लिए अड़ गया है। इस बीच रूपसिंह स्टेडियम को लीज पर देने का महापौर शोभा सिकरवार ने प्रस्ताव बढ़ा दिया। भाजपा के चार पार्षदों ने इसका विरोध किया पर सदन ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया।