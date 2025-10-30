मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, देने होंगे ये 3 डॉक्यूमेंट्स

MP News: जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। यह अभियान 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। विशेष रूप से उन नागरिकों को मौका दिया जा रहा है जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं। हालांकि, गलत जानकारी देने वालों पर जुर्माना या कारावास दोनों का दंड लगाया जा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।