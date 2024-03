Dog Terror : स्कूल-कॉलेज में कुत्तों का आंतक, हर दिन 200 को काटने वाले कुत्तों पर देखें कैसे उमड़ा डॉग लवर्स का प्यार

ग्वालियरPublished: Mar 16, 2024 08:59:44 am Submitted by: Sanjana Kumar

Dog Terror now in school-colleges of MP: शहर में हर दिन 100 से 200 लोग हो रहे आवारा कुत्तों का शिकार...स्कूल-कॉलेज स्टूडेंट्स भी दहशत में हैं...

Dog Terror now in School-Colleges in MP: शहर में दिन प्रतिदिन कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि 100 से 200 लोग हर रोज कुत्तों का शिकार हो रहे हैं और अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। शहर में इन दिनों लोग कुत्तों के आतंक से खौफ में हैं। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां इन आवारा कुत्तों के खौफ से लोग परेशान न हों।