ग्रामीण-शहरी प्रतिभाओं को संवारेंगे एकलव्य स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, बिहार में खेलों को मिलेगी नई दिशा: श्रेयसी सिंह

ग्वालियर. बिहार में खेलों के क्षेत्र में नई उड़ान की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी खेल विकास योजना के तहत एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को नए स्वरूप और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।