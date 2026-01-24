तीन साल बाद निगम के ई-चार्जिंग स्टेशन जल्द होंगे चालू, क्यूआर कोड से कर सकेंगे पैमेंट

आखिरकार तीन साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निगम अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन जल्द ही शुरू करने जा रहा है। निगम परिषद से अनुमति मिलने के बाद निगम के विद्युत विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। प्रथम चरण में सिटी सेंटर सालासर मल्टीलेवल पार्किंग, तरण पुष्कर खेल मैदान और कंपू मल्टीलेवल पार्किंग में बने चार्जिंग स्टेशन चालू किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर दो और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। शुरुआत में उपभोक्ताओं से क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान लिया जाएगा। इसके बाद प्री-बुकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीन साल की सुस्ती के बाद अब देखना यह है कि नगर निगम वाकई तय समय पर चार्जिंग स्टेशन चालू कर पाता है या नहीं और अधूरे पड़े बाकी स्थानों पर सुविधा कब तक पहुंचती है।