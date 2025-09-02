वन भूमि पर अवैध सडक़ का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, करोड़ों की भूमि हथियाने का आरोप, कोर्ट ने नोटिस जारी किए

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सबसे पहले आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद संबंधित विभागों को प्रतिवेदन भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतत: उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की। जांच में प्रथम स्तर के अधिकारी ने किसानी ऐप के जरिए पुष्टि की कि संबंधित भूमि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वन भूमि है। इसके बावजूद शिकायत को दूसरे स्तर पर बंद कर दिया गया और कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।