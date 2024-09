Breaking – एमपी में करंट से पूरा परिवार झुलसा, मां-बेटी को बचाने के फेर में पिता के साथ पुत्र की भी दर्दनाक मौत

Father and son died due to electric shock in Kotwali police station Gwalior मध्यप्रदेश में एक परिवार करंट से झुलस गया।

ग्वालियर•Sep 08, 2024 / 02:44 pm• deepak deewan

Father and son died due to electric shock in Kotwali police station Gwalior मध्यप्रदेश में एक परिवार करंट से झुलस गया। घर के अंदर करंट फैल गया। मां और बेटी इसकी चपेट में आ गईं। दोनों को बचाने आए पिता पुत्र भी इसकी चपेट में आकर झुलस गए। करंट लगने से दोनों की मौत हो गई जबकि मां बेटी को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया है।