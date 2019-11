मौत के करीब लाया "मोबाइल गेम", जानिए आखिर क्या हुआ इस परिवार के साथ

fight for mobile game in shivpuri three people injured: जहां घायल किशोर की हालत नाजुक बताई गई है और वह लगातार खून की उल्टियां कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी माता-पिता और उसके बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।