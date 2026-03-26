खाड़ी की ‘आग’ से झुलसा जायका : समोसे से लेकर पनीर तक सब लाल

ग्वालियर. दुनिया के नक्शे पर ईरान और इजराइल के बीच भडक़ी युद्ध की चिंगारी अब ग्वालियर के आम आदमी की थाली तक पहुंच गई है। सरहदों पर चल रही मिसाइलों का असर शहर के होटलों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि पेट्रोल पंपों की मशीनों पर साफ दिख रहा है। सरकार द्वारा 9 मार्च को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर लगाई गई रोक ने शहर की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि जो शहर अपने स्वाद के लिए जाना जाता था, आज वहां महंगाई का तडक़ा जोरों पर है। शहर के रेस्टोरेंट और होटलों में समोसे से लेकर पनीर की सब्जी तक के दाम महंगे हो चले हैं। शहर में जो समोसा 10 रुपए का मिलता था वो अब 15 रुपए का मिलने लगा है। वहीं मिठाइयों के दामों को बढ़ाने की तैयारी भी कर ली गई है। रेस्टोरेंट और होटल संचालकों ने गैस के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। संचालकों का कहना है कि ये सभी खाद्य पदार्थ एलपीजी पर तैयार किये जाते थे, अब उनके विकल्प के साथ काम करना पड़ रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता में दिक्कत और रिफाइंड तेल की कीमत बढऩे के कारण यह बढ़ोतरी की गई है। उनका कहना है कि अभी प्रारंभिक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें और बढ़ेंगी।