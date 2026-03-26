सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पार्सल में ड्रग बताया, डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख ठगने वाला गिरफ्तार

पुलिस, इडी, सीबीआइ की धमकी देकर लोगों के बैंक खातों में जमा पैसा लूटने वाले साइबर ठगों का गुर्गा दो साल बादबिहार से राज्य साइबर सेल के हाथ आया है। गैंग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नशा कारोबार में शामिल बताकर उसे डिजिटल अरेस्ट कर उसके बैंक खातों में जमा 30 लाख रुपया ऐंठा था। ठगी की रकम में 19 लाख रुपया बिहार में ठगों के एजेंट के खाते में पहुंचा था। उसे ट्रैक कर राउंडअप किया है।

शिवपुरी लिंक रोड निवासी हर्षित द्विवेदी को साइबर ठगों ने 22 जून 2024 को फेडेक्स कंपनी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मुंबई का कर्मचारी बनकर ठगा है। हर्षित बैंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। छुटटी पर घर आए थे। उस दौरान उन्हें वीडियो कॉल आया था। फोन करने वाले ने फेडेक्स कंपनी का कर्मचारी बनकर बोला उनके नाम से पार्सल आया है उसमें ड्रग्स निकला है। इस जुर्म उन्हें जेल जाना पड़ेगा फिर उसने नारकोटिक्स विभाग मुंबई ब्रांच के अधिकारियों से बात कराने के लिए कॉल ट्रांसफर किया। हर्षित से कहा गया विभाग उनकी जांच करेगा इसलिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। उन्हें हर वक्त कैमरे की निगरानी में रखा। धमकाया गया कि अगर नजर से गायब हुए तो पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार करेगी।