प्रदेश में सबसे महंगी नसबंदी फिर भी सड़कों पर कुत्तों का झुंड, केज खाली

ग्वालियर. शहर में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम की तरफ से एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर बनाए हैं। प्रदेश में कुत्तों की सबसे महंगी नसबंदी ग्वालियर नगर निगम कर रहा है जो लगभग प्रति कुत्ता 170 रुपए है। इसके बावजूद शहर में कुत्तों की आबादी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि शहर की प्रमुख सडकें, गली-मोहल्ले में घूम रहे खूंखार कुत्तों का शिकार हर दिन कोई न कोई बनकर रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए जेएएच, हजीरा व मुरार अस्पताल पहुंच रहा है। मंगलवार को भी करीब 300 लोग इंजेक्शन लगवाने अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचे हैं। जबकि नगर निगम द्वारा कुत्ते पकड़ने के लिए एक करोड़ में ठेका एनिमल केयर फाउंडेशन संस्था को दिया है जो प्रतिदिन 15 व 20 कुत्ते पकड़कर एबीसी सेंटर बिरला नगर व लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम के पास ले जाने का दावा करता है। रोजाना की नसबंदी का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। मौके पर हकीकत ये है कि बिरला नगर पुल के नीचे और लक्ष्मीगंज में बनाए गए एबीसी सेंटर पर केज खाली पड़े हुए हैं। खाली केज और नसबंदी का बढ़ा आंकड़ा एबीसी सेंटर की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।