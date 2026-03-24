प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बदला नियम, 1 अप्रेल से हो जाएगा दोगुना !

हैरानी की बात ये है कि जब मार्च में सात दिन बचे हैं तब नगर निगम घर-घर जाकर करदाताओं को जागरूक करने और विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रावधान वर्ष 2021-22 में बना और अप्रेल 2023 से लागू है, लेकिन अधिकांश करदाता अब भी इससे अनजान हैं। नतीजतन, कई लोगों पर पिछले वर्षों से दोगुना टैक्स लग रहा है। आवासीय मकानों पर अभी कुछ प्रतिशत तक की छूट मिल रही है 31 मार्च के बाद यह छूट स्वत: समाप्तत हो जाएगी पूरी राशि पर टैक्स लगेगा, जिससे भुगतान दोगुना हो जाएगा।