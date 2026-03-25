Haj 2026 : 31 मार्च तक जमा करें 86,550 रुपए, देर करने पर फ्लाइट नहीं होगी कन्फर्म

Haj 2026 : हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले जायरीनों के लिए लबबैक पुकारने का वक्त करीब आ रहा है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिला हज कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद नासिर हुसैन ने बताया कि, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अंतिम (तीसरी) किस्त की राशि और कुल खर्च का विवरण जारी कर दिया है। जिन हाजियों ने अब तक दो किस्तें जमा कर दी हैं, उन्हें 31 मार्च 2026 तक शेष राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कुर्बानी के लिए 17,280 रुपए अलग से जमा करवाकर उसकी रसीद हज हाउस में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक भुगतान नहीं करने पर फ्लाइट कन्फर्मेशन में परेशानी आ सकती है।