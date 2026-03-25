‘कल बारात जानी है, 13 सिलेंडर दिला दो साहब… ‘मेहंदी लगाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा दूल्हा

lpg cylinder shortage: साहब, हाथों में मेहंदी लग गई है, हल्दी की रस्म हो चुकी है… कल 1100 मेहमानों का खाना बनना है और हलवाई कह रहा है कि बिना गैस के कड़ाही नहीं चढ़ेगी। निमंत्रण पत्र बंट चुके हैं, अब मैं क्या करूं? यह गुहार उस दूल्हे की थी जो अपनी शादी की खुशियां छोड़कर कलेक्ट्रेट की सीढिय़ां चढ़ रहा था। शहर में गहराते गैस संकट ने अब शादियों की शहनाई के बीच हाहाकार मचा दिया है। दूल्हे ने अपनी शादी का कार्ड और रंगे हुए हाथ अफसरों को दिखाए, लेकिन जवाब मिला, सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं।