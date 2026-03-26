हाहाकार: ‘कमर्शियल गैस सिलेंडर’ का कोटा खत्म, कैरोसिन वितरण का कोटा जारी

lpg gas cylinder shortage: सरकार ने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। शहर क्षेत्र में 35 दिन में सिलेंडर की बुकिंग होगी। बावजूद इसके शहर में सिलेंडर की वेटिंग कम नहीं हो रही है। 60 हजार लोगों ने सिलेंडर के लिए नंबर लगाए हैं, लेकिन सिलेंडर लोगों के घर नहीं पहुंचा है। इस कारण शिकायतें फिर से पहुंचने लगी हैं।