एमपी में बीजेपी नेता समेत दो को 14 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

साल 2022 में मोहना थाना क्षेत्र में एबी रोड स्थित चराई मौजा के पास घेराबंदी कर पकड़े गए ट्रक से 1900 किलो डोडा चूरा जब्त किए जाने के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद पोरवाल के बेटे विवेक पोरवाल जो कि खुद बीजेपी नेता भी है के साथ ही संदीप सिंह तोमर, हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को आरोपी बनाया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दो आरोपियों हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था और अब बीजेपी नेता के बेटे विवेक पोरवाल व साथी संदीप सिंह को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया।