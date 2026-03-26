26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में बीजेपी नेता समेत दो को 14 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

mp news: 1900 किलो डोडा चूरा की तस्करी के आरोप में एनडीपीएस कोर्ट बीजेपी नेता समेत दो लोगों को सुनाई सजा।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Mar 26, 2026

gwalior

bjp leader sentenced 14 years drug smuggling case

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेता समेत दो आरोपियों को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 2022 का है तब मोहना थाना क्षेत्र में पुलिस ने डोडा चूरा से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। इस मामले में भाजपा नेता के बेटे के साथ ही तीन अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे जिनमें से 2 को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था।

बीजेपी नेता को 14 साल की सजा

साल 2022 में मोहना थाना क्षेत्र में एबी रोड स्थित चराई मौजा के पास घेराबंदी कर पकड़े गए ट्रक से 1900 किलो डोडा चूरा जब्त किए जाने के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद पोरवाल के बेटे विवेक पोरवाल जो कि खुद बीजेपी नेता भी है के साथ ही संदीप सिंह तोमर, हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को आरोपी बनाया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दो आरोपियों हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था और अब बीजेपी नेता के बेटे विवेक पोरवाल व साथी संदीप सिंह को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया।

76 बोरियों में छिपाकर रखा 1900 किलो डोडा चूरा

बता दें कि मोहना थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने साल 2022 में एबी रोड स्थित चराई मौजा के पास घेराबंदी कर ट्रक क्रमांक आरजे-11-जीए-8340 को पकड़ा था। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में 76 बोरियों में छुपाकर रखा 1900 किलो मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया था। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता विवेक पोरवाल, संदीप सिंह तोमर, हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को आरोपी बनाया था। इन सभी पर तस्करी की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

ये भी पढ़ें

एमपी की लेडी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
भोपाल
Tehsildar Amita Singh Tomar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में बीजेपी नेता समेत दो को 14 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पार्सल में ड्रग बताया, डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख ठगने वाला गिरफ्तार

बिहार से पकड़ा साइबर ठगों का दलाल
ग्वालियर

हाहाकार: ‘कमर्शियल गैस सिलेंडर’ का कोटा खत्म, कैरोसिन वितरण का कोटा जारी

Commercial Gas Cylinder
ग्वालियर

गोलमाल के चलते लगातार बढ़ रही कुत्तों की आबादी, डॉग बाइट भी बढ़ी

ग्वालियर

‘कल बारात जानी है, 13 सिलेंडर दिला दो साहब… ‘मेहंदी लगाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा दूल्हा

lpg cylinder shortage
ग्वालियर

Haj 2026 : 31 मार्च तक जमा करें 86,550 रुपए, देर करने पर फ्लाइट नहीं होगी कन्फर्म

Haj 2026
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.