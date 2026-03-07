रामलीला आर्टिस्ट से हनी ट्रैप में गहने ठगने वाली गैंग पकड़ी

ग्वालियर. होली पर होने वाली रामलीला में किरदार निभाने आए एक कलाकार को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे सोने के जेवर ठगने वाली गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह की सरगना एक महिला बताई जा रही है, जिसके साथ उसके पति, बेटी और दामाद भी इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने चारों को पकड़कर उनके पास से ठगे गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। कोटा (राजस्थान) निवासी भारत भूषाणी इन दिनों ग्वालियर में रामलीला में अभिनय करने आए थे। उनकी पहचान गांधीनगर निवासी रीता आर्या से कराई गई थी। रीता ने उन्हें अपने घर बुलाया, जहां पहले उन्हें मेहमान की तरह बैठाया गया। इसके बाद योजना के मुताबिक रीता उन्हें कमरे में ले गई, जबकि उसका पति राजेन्द्र और दामाद विशाल रसोई में छिपे हुए थे।