एमपी में गोलगप्पे खाकर लौट रही युवती से कॉलेज परिसर में गैंगरेप

कॉलेज परिसर में ले जाने के बाद तीनों आरोपियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर 20 फरवरी की सुबह उसकी बुआ के घर के पास छोड़कर भाग गए। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। धमकी से डरकर पीड़िता खामोश रही लेकिन कुछ दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में परिजनों को बताया। शुक्रवार शाम को परिजन पीड़िता को लेकर डबरा देहात थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने देर रात ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम भूपेंद्र बाथम, सोनू बाथम और अभिषेक परिहार हैं। डबरा देहात थाना प्रभारी सुधाकर सिंह तोमर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई जारी है।