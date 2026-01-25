चुपके से मालामाल कर गई चांदी… 174% रिटर्न, सोना तो बस 80% पर अटका

Gold vs Silver Return: सदियों से घरों की शोभा और परंपरा का प्रतीक रही चांदी अब पूरी तरह नए अवतार में सामने आ गई है। साल 2025 में चांदी ने ऐसा उछाल दिखाया कि उसने सोने को भी पीछे छोड़ते हुए निवेशकों की पहली पसंद का रूप ले लिया। एक ही साल में चांदी करीब तीन गुना महंगी हो गई और इसके दामों में 1,63,500 रुपए प्रति किलो की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।