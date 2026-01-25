चुपके से मालामाल कर गई चांदी… 174% रिटर्न, सोना तो बस 80% पर अटका

Gold vs Silver Return( फोटो सोर्स: पत्रिका क्रिएटिव)
Gold vs Silver Return: सदियों से घरों की शोभा और परंपरा का प्रतीक रही चांदी अब पूरी तरह नए अवतार में सामने आ गई है। साल 2025 में चांदी ने ऐसा उछाल दिखाया कि उसने सोने को भी पीछे छोड़ते हुए निवेशकों की पहली पसंद का रूप ले लिया। एक ही साल में चांदी करीब तीन गुना महंगी हो गई और इसके दामों में 1,63,500 रुपए प्रति किलो की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।
साल 2025 निवेश के इतिहास में बड़े उलटफेर के रूप में दर्ज हुआ। सेंसेक्स ने दिया 8.4% रिटर्न, निफ्टी 9.7% पर रहा, सोने ने करीब 80% तो चांदी ने 174% तक का ऐतिहासिक रिटर्न दिया।
चांदी का स्वर्ण अवतार: अप्रत्याशित तेजी से सराफा बाजार में चिंता का माहौल, आम ग्राहक की पहुंच से दूर...
कीमतों में इस अपत्याशित तेजी ने जहां निवेशकों को बंपर मुनाफा दिया है, वहीं सराफा बाजार में चिंता का माहौल भी बना दिया है। कारोबारियों का कहना है कि इतनी तेज बढ़ोतरी से आम ग्राहकों की पहुंच से चांदी दूर होती जा रही है।
सोना-चांदी व्यवसायी संघ लश्कर के जैन के अनुसार, पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम महीने में 1000 किलो से ज्यादा चांदी बिकती थी, अब 200 किलो भी मुश्किल से बिक रही है। गहनों का कारोबार करीब 90 फीसदी घट चुका है। अब चांदी भी सोने जैसी हो गई है।
वैश्विक युद्ध जैसे हालता, औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी, चांदी की सीमित उपलब्धता, सोना महंगा होने से चांदी के आभूषणों की बढ़ती मांग, चीन की बड़ी खरीद और अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारी स्टॉकिंग इसके प्रमुख कारण है।
तेजी के बाद गिरावट का इतिहास भी रहा है। 2011 में चांदी 76 हजार रु. किलो तक पहुंची, 2015 में 57%. गिरकर 33 हजार रु. रह गई, 2019 तक भाव 40 हजार के आसपास रहे, अक्टूबर 2025 में भी 13% की गिरावट आई।
जून-जुलाई के सहालग में चांदी 1 लाख रु. किलो के पार, दीपावली तक 49 हजार रु. की तेजी, भाव 1.48 लाख। देवउठनी एकादशी से सहालग शुरू होते ही 1.50 लाख रु. किलो, फरवरी से फिर सहालग, महंगाई बने रहने की आशंका।
