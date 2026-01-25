25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

चुपके से मालामाल कर गई चांदी… 174% रिटर्न, सोना तो बस 80% पर अटका

Gold vs Silver Return: चांदी ने सोने को पछाड़ दिया। 174% रिटर्न के साथ चांदी निवेशकों की पहली पसंद बनी। सेंसेक्स के 8.4%, निफ्टी के 9.7% से चांदी ने कहीं ज्यादा 174% दिया रिटर्न।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Jan 25, 2026

Gold vs Silver Return

Gold vs Silver Return( फोटो सोर्स: पत्रिका क्रिएटिव)

Gold vs Silver Return: सदियों से घरों की शोभा और परंपरा का प्रतीक रही चांदी अब पूरी तरह नए अवतार में सामने आ गई है। साल 2025 में चांदी ने ऐसा उछाल दिखाया कि उसने सोने को भी पीछे छोड़ते हुए निवेशकों की पहली पसंद का रूप ले लिया। एक ही साल में चांदी करीब तीन गुना महंगी हो गई और इसके दामों में 1,63,500 रुपए प्रति किलो की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

साल 2025 निवेश के इतिहास में बड़े उलटफेर के रूप में दर्ज हुआ। सेंसेक्स ने दिया 8.4% रिटर्न, निफ्टी 9.7% पर रहा, सोने ने करीब 80% तो चांदी ने 174% तक का ऐतिहासिक रिटर्न दिया।

चांदी का स्वर्ण अवतार: अप्रत्याशित तेजी से सराफा बाजार में चिंता का माहौल, आम ग्राहक की पहुंच से दूर...

जनवरी 2026 के 24 दिनों में ही 1,05,000 रुपए किलो कि महंगी हो गई

कीमतों में इस अपत्याशित तेजी ने जहां निवेशकों को बंपर मुनाफा दिया है, वहीं सराफा बाजार में चिंता का माहौल भी बना दिया है। कारोबारियों का कहना है कि इतनी तेज बढ़ोतरी से आम ग्राहकों की पहुंच से चांदी दूर होती जा रही है।

एक्सक्लूसिव मई में नरमी, दिसंबर में विस्फोट

एक्सपर्ट…

सोना-चांदी व्यवसायी संघ लश्कर के जैन के अनुसार, पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम महीने में 1000 किलो से ज्यादा चांदी बिकती थी, अब 200 किलो भी मुश्किल से बिक रही है। गहनों का कारोबार करीब 90 फीसदी घट चुका है। अब चांदी भी सोने जैसी हो गई है।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम…

वैश्विक युद्ध जैसे हालता, औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी, चांदी की सीमित उपलब्धता, सोना महंगा होने से चांदी के आभूषणों की बढ़ती मांग, चीन की बड़ी खरीद और अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारी स्टॉकिंग इसके प्रमुख कारण है।

चेतावनी भी…

तेजी के बाद गिरावट का इतिहास भी रहा है। 2011 में चांदी 76 हजार रु. किलो तक पहुंची, 2015 में 57%. गिरकर 33 हजार रु. रह गई, 2019 तक भाव 40 हजार के आसपास रहे, अक्टूबर 2025 में भी 13% की गिरावट आई।

सहालग से तेजाई…

जून-जुलाई के सहालग में चांदी 1 लाख रु. किलो के पार, दीपावली तक 49 हजार रु. की तेजी, भाव 1.48 लाख। देवउठनी एकादशी से सहालग शुरू होते ही 1.50 लाख रु. किलो, फरवरी से फिर सहालग, महंगाई बने रहने की आशंका।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चुपके से मालामाल कर गई चांदी… 174% रिटर्न, सोना तो बस 80% पर अटका

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना अनुमति के जेयू में निर्माण कार्य पर निगम ने लगाई रोक, कार्य बंद, अब राशि लैप्स होने का संकट

ग्वालियर

सेतु-2026 को भारतीय खेल शिक्षा के लिए मील का पत्थर

एलएनआईपीई में सेतु-2026 का समापन
ग्वालियर

करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड किंगपिन पकड़ाया, आश्रम के तत्कालीन सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट

Cyber ​​Fraud
ग्वालियर

महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा में हुआ 12 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार

समाचार

शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध धुलाई सेंटर, गंदे पानी और केमिकल से सीवर हो रहे चोक

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.