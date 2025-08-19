सरकारी जमीनों के मुकदमों में सरकार गायब, न वकालतनामा, न जवाब दावा पेश

शहर में जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। इन सरकारी जमीनों पर माफिया की नजर है। रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन कब्जे में ली। कब्जे के आधार पर जिला कोर्ट में दावा पेश कर रहे हैं। इन दावों में सरकार गायब हो गई है। पिछले दो साल में जिला न्यायालय में सरकारी व मंदिर की जमीन को लेकर करीब 250 दावे आए हैं। इन दावों में जो जमीन है, उसकी कीमत करोड़ो में है। इन दावों में शासन की ओर से पैरवी के लिए न वकालत नामा आया है। न जवाब दावा पेश किया जा रहा है। शासन एक पक्षीय (एक्स पार्टी) होने की स्थिति हैं। सरकारी जमीनों के इस बंदरबाट को लेकर अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता गिरीश शर्मा ने राज्य शासन, विधि विधाई विभाग को पत्र लिखा है।